Alberto Fernández: "Debemos unirnos para enfrentar a la derecha"

Fernández y Morales asistieron a la 5° Feria del Libro Nacional y Popular, organizada por el espacio de producción cultural "No Me Olvides" y por el Diputado Provincial, Leandro Busatto.

Desde el entorno del Presidente le restaron trascendencia a lo que haría el mandatario durante la exposición de su vice en el plenario de la UOM desde Pilar. Descontaron la posibilidad de que la expresidenta critique la gestión durante su discurso.

Actualmente el Frente de Todos se encuentra dividido en medio de un debate sobre el futuro de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por un lado, desde el kirchnerismo, con Máximo Kirchner a la cabeza, proponen eliminarlas de cara 2023. El ministro de Economía, Sergio Massa ya expresó su apoyo a esta postura. Por el contrario, el jefe de Estado y varios ministros de su entorno se opusieron a la modificación electoral, y aseguran que no solo no se cuenta con los votos suficientes en el Congreso sino que no dan los tiempos para realizar el cambio. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que hay temas "más importantes" a tratar actualmente.