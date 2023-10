Alberto Fernández cuestionó el escándalo de Insaurralde

El presidente Alberto Fernández habló por primera vez del escándalo protagonizado por Martín Insaurralde y su lujoso viaje a Europa con una modelo. Fernández destacó la reacción de Axel Kicillof y de Sergio Massa de pedirle la renuncia al ahora ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.

“La actitud salpica y lastima a un montón de gente honesta y correcta que no tiene nada que ver. Que no piensa en yates, en el Mediterráneo, que no piensa en esas cosas y que viven una vida austera”, fue la primera definición que dio el presidente sobre el escándalo que terminó con la renuncia del todavía intendente de Lomas de Zamora.