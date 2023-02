"Con Gabriel Katopodis estamos muy tranquilos. No hay un solo municipio que no haya recibido obra pública del Estado nacional. A nadie le preguntamos de qué color es su bandera política, a todos fuimos a auxiliarlos. Estoy empecinado en mejorar la vida de cada argentino y argentina ", afirmó Alberto Fernández.

EN VIVO | El presidente anuncia obras de infraestructura y deportivas en Concepción del Uruguay.

Frases de Alberto Fernández en Concepción del Uruguay

"No hubo ni una actividad que sufra tanto como el turismo en la pandemia."

"Sacamos el ATP y le pagamos el sueldo a todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros. Casi el 85% del programa fue a parar a ellos, porque no queríamos que perdieran su empleo y ninguna de esas actividades se cierre."

"Tuve razón y, pese a que algunos me criticaron, si tuviera que enfrentar eso lo volvería a hacer. Hoy me doy cuenta que no estaba equivocado."

"Hoy es récord histórico del movimiento turístico: 22 millones de argentinos viajaron este año."

"Estamos moviendo la economía, que estamos progresando y el desarrollo comienza a verse. Lo hicimos trabajando juntos, escuchándonos, viendo cómo salíamos adelante. Ese es el secreto del futuro de la Argentina. Es bajar el barullo de los que gritan y escuchar la voz silenciosa de los que quieren vivir en un país mejor."

"Llevamos 5.800 obras públicas iniciadas en toda la Argentina, es un récord histórico. Ya concluimos 2.900, que se terminaron. Eso habla de una Argentina que piensa en su desarrollo."