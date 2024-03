Al menos 6 gobernadores no irán al discurso de Javier Milei

Ricardo Quintela, uno de los gobernadores que no irá al Congreso

Jaldo se exculpó solapadamente. “He sido invitado a la Asamblea Legislativa a nivel nacional, pero lamentablemente no voy a poder estar y ya mandé mis disculpas del caso”, justificó. En tanto el correntino apeló a un clásico: "No voy a estar por cuestiones de agenda", dijo al finalizar el acto en la legislatura provincial. Otro que no terminó de confirmar fue el chaqueño Leandro Zdero.

Los gobernadores pusieron varios pretextos para no asistir al Congreso, pero todos coinciden que se espera un discurso contra la "casta", con los jefes provinciales dentro del blanco.

“Para que me insulten y me falten el respeto, me quedo en mi provincia”, dijo el riojano Quintela, uno de los mandatarios más frontales contra el Presidente, con demandas judiciales y la afrenta de las cuasimoneas. El sábado, además, Quintela abrirá sesiones en la legislatura provincial.

La agenda del sábado también impedirá que llegue al Congreso el mendocino Cornejo. El radical deberá permanecer en la provincia por la Fiesta de la Vendimia, que será este fin de semana, desde el viernes con la Vía Blanca y el sábado bien temprano con el tradicional desayuno de la Coviar. El acto central está pautado para el sábado a la noche, consignó Ámbito.