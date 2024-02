Ahora Javier Milei amenazó con encarcelar a los gobernadores

"Nachito": Javier Milei decidió empezar a nombrar así al mandatario de Chubut , Ignacio Torres , quien es uno de los referentes de los gobernadores patagónicos y de Juntos por el Cambio . El cruce se da luego de que le reclame a Nación una suma de $13.500 millones correspondientes a la coparticipación y señale que " si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

En otras de sus últimas publicaciones, el Presidente se refirió al "nivel de verdad" que tiene el gobernador chubutense: "En la medida que se conozca cual es la verdad, Nachito tenderá a cero". Además, destacó: "Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación. Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes me da asco".

Ante ello, el gobernador respondió: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer".