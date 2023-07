Agustín Rossi votó con críticas a la boleta única

“Es un desastre resumió. Tener que elegir entre no sé qué número se concejales, se tarda una cantidad de tiempo para votar. Necesita una reformulación. No sé si volver al sistema anterior, pero así no puede seguir”, añadió.

Ante una pregunta, el funcionario aclaró que no estaba hablando de volver a la ley de Lemas, y reivindicó las PASO como mecanismo. Pero cuestionó que el modelo de boleta única en Santa Fe “ni siquiera ni siquiera reconoce la posibilidad que tiene Córdoba, que permite votar con una sola cruz la boleta completa de un partido político”.

“Acá lo que tenemos es una cantidad, una diversidad y una atomización, que hacen que siga pensando que no favorece al mejor candidato, sino al más conocido”, remató.

Fuente: El Litoral