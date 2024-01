Agrupación peronista repudió las políticas de Javier Milei y convocó al paro

La agrupación entrerriana Hijos de la Resistencia Peronista de 1955 cuestionó las medidas del DNU y la Ley Ómnibus de Javier Milei y convocó a sumarse al paro del 24 de enero. "No desconocemos la legitimidad de origen en las urnas de este gobierno, pero esa legitimidad se pierde con las medidas antipopulares del DNU y la ley ómnibus, verdadero estatuto del coloniaje. Las promesas y el ilusionismo se caen frente a la realidad", indicaron en un comunicado enviado a AHORA .

La agrupación se suma de este modo al paro general al que ya adhirieron gremios, trabajadores de la cultura, organizaciones políticas y otras entidades.

El comunicado completo

FRENTE AL HAMBRE, EL SAQUEO Y LA ENTREGA, LA PATRIA RESISTE

todos al Paro y movilización del 24/01/2024

La experiencia histórica nos demuestra que las políticas neoliberales (oligárquicas), siempre son contra el puebl . Lo padecimos dolorosamente en el ’55 y en el ’76 con las bestias genocidas, lo sufrimos con la malversación del voto con Menem y De La Rúa, con la estafa de Macri y hoy con la entronización del ilusionista Milei.

No desconocemos la legitimidad de origen en las urnas de este gobierno, pero esa legitimidad se pierde con las medidas antipopulares del DNU y la ley ómnibus, verdadero estatuto del coloniaje. Las promesas y el ilusionismo se caen frente a la realidad.

Inconstitucionalidad, avasallamiento de la división de poderes, quita de derechos, entrega de soberanía, pérdida de cultura propia, cipayismo en política exterior, pérdida de Pymes y fuentes laborales, deterioro del salario y los ahorros, liberalización del mercado para que las reglas las impongan los monopolios.

No hay reforma del Estado para bien sino su destrucción para impedir que sea una herramienta popular, aceleración de la inflación, recortes a los jubilados, etc., etc. En síntesis: hambre para la gran mayoría y beneficios sólo para un puñado de ricos y sus grandes empresas. Medidas antipopulares que procuran sustentar con el cercenamiento de las libertades democráticas y con represión a la protesta, cínicamente en nombre de la libertad.

Al fin y al cabo, solo nos quedará la libertad de morir de hambre, enfermos y sin remedios. Es falsa la cantinela del “no hay plata”, en un país con petróleo, gas, litio, tierras productivas, capacidades en conocimiento y tecnología. El déficit fiscal se resuelve cobrándoles a los evasores, impidiendo la fuga de capitales, y no ajustando a los sectores populares. Así como se dan a conocer los índices de pobreza al mismo tiempo debería darse a conocer el índice de riqueza, así veríamos como muchísimos no tenemos nada y pocos, muy pocos, tienen demasiado.

Frente al hambre, el saqueo y la entrega, HIJOS DE LA RESISTENCIA PERONISTA DE 1955 nos sumamos al Paro y Movilización del 24/01 impulsando un amplio frente popular de trabajadores, jubilados, integrantes de la economía popular, inquilinos, colegios profesionales, estudiantes, hacedores culturales, Pymes y empresarios ligados al mercado interno, cooperativistas, defensores de la soberanía nacional, ambientalistas y todos aquellos que enarbolamos las banderas de soberanía política, independencia económica, justicia social y cultura propia, que son de todos los argentinos.

En cualquier punto del país donde nos toque, nadie debe faltar a la cita del 24 de enero 2024.

Edgardo Massarotti, Rufino Mendez, Mario Huss y Juan A. Mendez.