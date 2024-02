Advertencia de Javier Milei: "No estamos jugando un juego"

El presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un extenso comunicado, donde fustigó a quienes no acompañaron la Ley Ómnibus enviada al Congreso de la Nación . El jefe de Estado dijo que existe un "conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios" y advirtió: "No estamos jugando un juego".

Qué dijo Javier Milei en su comunicado

"El gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos. Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los últimos 100 años. Y vinimos a hacerlo de cara a los argentinos. Con la verdad en una mano y la libertad en la otra. No vinimos acá a seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre. No vinimos acá a hacer pactos espurios en contra de los intereses de los Argentinos. Y no vamos a ser cómplices del juego de los mismos parásitos de siempre que viven a costa de los Argentinos", comenzó el comunicado emitido por el presidente.