Adán Bahl: "El domingo elegimos entre un gobernador entrerriano y uno porteño"

En ese sentido, si bien no adelantó nombres en un posible gabinete de Gobierno, aseguró: "Vamos a tener un gabinete exclusivamente de entrerrianos; estoy seguro de que que el otro espacio, si eventualmente llegara a gobernar, gran parte van a ser funcionarios porteños, que no conocen, no quieren y, de ninguna manera, pueden desarrollar la provincia".