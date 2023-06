Adán Bahl: "Daremos un salto de calidad en la producción"

En ese sentido, el actual intendente de Paraná expuso propuestas y “un modelo eficiente de planificar y ejecutar” las acciones de gobierno, respecto a temáticas como: interconexión, rutas y caminos rurales, empleo público y privado, Caja de Jubilaciones, costo de la energía y competitividad.

En otro de los ejes, Bahl sostuvo: “el equilibrio no puede ser un objetivo en sí mismo, tenemos que ir por más, dar un salto de calidad. Pero sin equilibrio fiscal no hay posibilidad de nada. Por eso tenemos que ser responsables. El equilibrio no puede estar sujeto a los enunciados de las ideologías, de los discursos oportunistas, ni al ajuste ciego”.

Luego, valoró la convocatoria en el CPC para “dialogar y buscar juntos el consenso”. Y resumió: “Los recursos del Estado provincial deben estar destinados a brindar servicios, cuidar los derechos de las personas y acompañar al sector productivo para generar puestos de trabajo y riqueza, para que cada entrerriano y entrerriana pueda desarrollarse”.

Documento

En el evento, se entregó a los precandidatos a gobernador por los distintos espacios políticos, un documento elaborado por más de cien instituciones representativas de los sectores industriales, metalúrgicos, producción agropecuaria, comercio, profesionales, servicios, universidades, tecnológicas y del trabajo.

Para lograr este documento se realizaron encuentros previos en Concordia, Gualeguaychú y Crespo. El objetivo común es construir políticas públicas que abarquen a todos los sectores económicos de la provincia con temas comunes como: caminos e infraestructura, energía, educación, producción, recursos humanos, comercio, justicia, turismo, entre otros.