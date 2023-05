Violento asalto en Entre Ríos: "Los ataron con alambres"

Violento asalto en Entre Ríos: maniataron a una pareja

"Los delincuentes son 'amables' con sus víctimas"

"Luego de reducirlos, les sustrajeron dinero en efectivo y mercadería. Emplean armas de fuego. Las víctimas nos decían que los delincuentes fueron 'amables con ellos', en el sentido de que les dicen que se queden tranquilos, que no les va a pasar nada", afirmó el funcionario policial. No obstante, aclaró que los atacantes los ataron de pies y manos, mientras los amenazan. "Ellos no les vieron los rostros porque, si bien cubren los suyos, también tapan los de las víctimas. Tienen en cuenta ese detalle", agregó.

Además, Primo indicó que el dueño de casa logró desatarse aproximadamente media hora después del asalto y que concurrió hasta la casa de un familiar, ubicada a unos 1.500 metros. Desde allí, se dirigió hasta la Comisaría San Antonio, ubicada a unos 17 kilómetros del lugar de los hechos, para poder dar aviso a la Policía de los sucedido. "Debe haber pasado una hora hasta que nosotros tomamos conocimiento", indicó el jefe departamental.

¿Cómo es el modus operandi?

"Emplean guantes, se cubren su rostro y llevan alambre para poder atar y reducir a las víctimas. Hay coincidencia en esos detalles. La División Criminalística hizo un relevamiento en el lugar y se está dialogando con los pocos vecinos que hay en los alrededores. También estamos viendo las cámaras que hay sobre la sobre la ruta", agregó.