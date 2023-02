Violencia en Rosario: "No existe un plan de seguridad"

"Se han corrido ciertos límites. En su momento se baleó la casa del gobernador, luego se atentó contra las instituciones de la democracia y la semana pasada una persona inocente, que no tenía conexión con nada, fue secuestrada y asesinada", indicó Lowden. Y agregó: "Si acá no se legisla y no se toman decisiones políticas, acá no vamos a tener paz".