Video: le pegaron un tiro a un cantante en plena vía pública

Fue el lunes pasado que el grupo "Jeison y el After" montó un escenario improvisado en la calle del barrio correntino y en medio de una de las canciones, el cantante principal de la banda recibió un impacto de bala en su frente .

Embed

"Pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza", dijo el artista, Esteban De Jesús Vallejos, a Noticias Argentinas. "Estoy seguro de que fue con un rifle de aire comprimido por la fuerza que tuvo. Parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezó a disparar", agregó.

Conforme a lo que relató y recordó del momento, el autor del hecho fue un hombre "que es nuevo en el barrio y siempre tiene problemas con los vecinos". Sobre el lugar donde se realizó la celebración, explicó que por más que haya sido en la calle, tenía "permisos" y estaba "todo legal".