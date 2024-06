Video: la particular excusa de un ladrón atrapado en Paraná.

Ingresaron a robar a un corralón de Paraná esta madrugada y la Policía de Entre Ríos encontró a uno de los autores del hecho dentro del establecimiento. El sospechoso estaba escondido entre los materiales de construcción y, al ser descubierto, ensayó una particular excusa: "Del 'Roballos' me trajeron para acá y me dejaron tirado", afirmó.