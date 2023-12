Tristes detalles del robo millonario a una mujer en Paraná

Según se informó a AHORA , la víctima, de 76 años , entabló una conversación con una de las mujeres en la vía pública, en calle Cervantes, pleno centro. Allí, la sospechosa le referenció que no era de Paraná y le hizo consultas, como simulando que necesitaba orientarse en la ciudad.

Otra persona se acercó y se unió a la charla que, hasta el momento, parecía casual. De repente, una de las sospechosas fingió una descompostura y ambas le solicitaron a la víctima que la ayudara. En un gesto de hospitalidad, la vecina ofreció llevarlas hasta su casa para permitirle utilizar el baño, sin saber que ambas mujeres estaban engañándola con intencion de robarle.

De inmediato fueron caminando hasta el edificio ubicado en calle Santa Fe al 450 en Paraná, donde vive la mujer. Mientras una de ellas la distrajo con temas de conversación, la persona que fingió la descompostura aprovechó el momento para revisar el departamento: allí se encontró con los ahorros y las joyas de la mujer. Rápidamente, decidieron abandonar el lugar.

La víctima, aún sin saber que había sido engañada, se ofreció a acompañarlas hasta la parada del colectivo, para asegurarse de que no se perdieran, dado que le habían referido que no conocían la ciudad. El transporte público no llegaba y, por ese motivo, las delincuentes decidieron tomar un taxi y se bajaron en la Plaza Sáenz Peña, para luego darse a la fuga.