Tragedia en Palermo: murió un niño de 12 años que cayó de un décimo piso

El personal de la Comisaría Vecinal 14 C y una ambulancia del SAME acudieron hasta la zona a dos cuadras del Parque Las Heras. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvar al pequeño.

De acuerdo a lo que informó TN, el chico cayó al pulmón del edificio. Todavía se están investigando las circunstancias en las que ocurrió el dramático hecho en la exclusiva Torre Bellini.