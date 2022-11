Santa Fe: dramático pedido de la mamá del nene desaparecido

En diálogo con el móvil de Aire de Todos, Cielo explicó: “El sábado a la noche estaba con mi marido y me dijo que tenía que llevar a su madre a hacer un mandado y que se iba con el nene. Ella está en silla de ruedas. Me dijo que volvían enseguida y me saludó con un beso ”.

Como no llegaron para las 23.30, la mujer contó que se empezó a preocupar y los llamó por teléfono, tanto a su marido como a su suegra. “Intenté toda la noche, muchas veces, y no me atendió ninguno de los dos. Y en un momento me empezó a dar buzón de voz. Esperé hasta el otro día, porque estaba con mi otra nena, y llamé al 911. Pensé que les había pasado algo. Después me fui hasta la comisaría y me dijeron que primero me fije en los hospitales. Fui al Cullen y al Hospital de Niños y no los encontré”, explicó la mujer.

Seguidamente, la denunciante volvió a la comisaría y luego de que personal policial patrullara por el barrio y revisara las cámaras de seguridad, la mujer contó pudo conocerse que el hombre, la mujer y el niño llegaron a la Terminal de Ómnibus y según la declaración de una testigo habrían abordado a un colectivo con destino a Buenos Aires. Por último, le pidió al padre de su hijo que se lo devuelva: "Cómo van a sacarle a una madre un bebé de dos años. Santi por favor te pido que me lo traigas conmigo. Estamos sufriendo todos".