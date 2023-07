Santa Fe: beba está grave tras brutal ataque de un pitbull

Inicialmente, la víctima, que en marzo pasado cumplió un año y es de nacionalidad paraguaya, fue trasladada de urgencia al Nuevo Hospital Iturraspe y luego derivada al Hospital de Niños para que pudiera recibir tratamientos específicos.

Según dijeron los responsables de la guardia de turno, la niña –identificada por sus iniciales V. G. E-, ingresó con severos daños, especialmente en rostro y torax, consecuencia de los traumatismos por mordedura, por lo que tras las primeras curaciones fue ingresada a la Unidad de Cuidados Especiales, donde quedó internada. Horas más tarde se le incorporó un respirador, situación que se mantenía esta tarde.

“Su estado es delicado. Las próximas 48 horas serán decisivas”, amplió un allegado al círculo familiar íntimo de la víctima.

En tanto, las primeras diligencias sobre el caso fueron realizadas por personal de la Comisaría 8a., que actúa por jurisdicción, con conocimiento de la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación. Hasta esta tarde se desconocían los datos filiatorios del dueño del pitbull, aunque se presume que, siendo vecino de la víctima, ya fue identificado y será citado a comparecer ante la sede judicial, que luego determinará si recibe la prisión preventiva o lo desligan de la causa.

Debe recordarse, que por circunstancias parecidas sigue detenido el dueño de dos pitbulls que dañaron seriamente a una nena de 2 años, el mes pasado.

Tercer ataque

Lo ocurrido este viernes tiene antecedentes lamentables, como lo sucedido la tarde del 24 de junio, cuando dos perros pitbull atacaron a una abuela que caminaba junto a sus dos nietas por las calles del barrio Santa Rosa de Lima.

En ese incidente, quien sufrió la peor parte fue una beba de 1 año y medio, que resultó con graves heridas motivo por el cual aún permanece internada en el hospital de Niños de Santa Fe. Al respecto, por pedido de sus familiares, el hospital discontinuó la emisión de los partes diarios sobre su estado de salud.

El segundo incidente se registró el 7 de julio en la vecina ciudad de Santo Tomé, donde dos perros pitbull atacaron y mordieron a una mujer de 32 años que circulaba en su bicicleta por la calle Azcuénaga al 2000, cuando desde un domicilio lindero, emergieron dos animales, uno de tamaño chico de color gris con blanco y otro de mayor porte de color negro con marrón, los que se abalanzaron sobre la víctima, mordiendo su pantorrilla derecha con ferocidad.

La mujer logró evitar que la agresión continuara porque con sus gritos alertó a los vecinos quienes acudieron en su auxilio mientras se comunicaban con el Centro de Emergencias 911.

El otro caso ocurrió en el barrio Villa Oculta, ubicado al norte de la ciudad capital, donde una mujer de 28 años fue mordida en manos y piernas por un animal. El episodio sucedió el pasado 19 de julio por una perra de raza pitbull. El hecho se registró cuando la víctima, de 28 años, se dirigía a buscar a su hijo a la casa de un familiar. “Cuando iba caminando se me acercaron unos perros, una pitbull negra me tiró un tarascón en las manos. Cuando me hago para atrás, se prende a mi pierna. Fue terrible”, relató Micaela, la víctima, quien agradeció al vecino que logró evitar que la agresión continuara.

La escena se registró a pocos metros de la casa del familiar de Micaela, donde viven niños pequeños, a quienes la mujer les comentó lo sucedido con el propósito de alertarlos sobre la peligrosidad de estos animales. “No tengo nada en contra de los perros ni de los vecinos; mi preocupación es que hay muchas criaturas y no quiero que les pase nada”, dijo la mujer, que radicó la denuncia en la Comisaría 6°.

Fuente: La Nación