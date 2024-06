Santa Elena: presunta trabajadora de la Municipalidad, detenida por narcotráfico

En los procedimientos se pudo secuestrar poco más de un kilo de cocaína que estaban ocultos en la vivienda de esta joven abogada; además de seis millones de pesos.

En total fueron 10 procedimientos que se articularon luego de tres meses de investigación. Los allanamientos se ordenaron para viviendas ubicadas en los barrios Villa Urquiza, Fátima, Hipódromo, Palomar, 12 de Octubre y Santa Elena III. Personal que participó de estos allanamientos indicaron que en otras propiedades –además del hallazgo en la casa de la joven abogada- se encontraron más cocaína, dinero en efectivo, vehículos e incluso máquinas contadoras de billetes.

La investigación dio uno de los golpes más duros en lo que va de este año al narcotráfico, porque se ha podido comenzar a desbaratar una de las líneas de revendedores que estaba ramificada en Santa Elena.

El comunicado de la Municipalidad de Santa Elena

Desde la Municipalidad de la localidad del Departamento La Paz salieron a aclarar rápidamente: "El Municipio de Santa Elena informa que Aixa Schnitman no es funcionaría municipal, no es de Planta permanente, ni tampoco contratada municipal. Por lo tanto, no está designada por ningún medio que sea relacionado al municipio. Dicha persona, ha realizado trabajos esporádicos, de manera independiente, para el Área de la Mujer. Con lo cual, no tiene ninguna relación de dependencia con la Municipalidad de Santa Elena".

Sin embargo, Schnitman informa en su perfil de Facebook que es "asesora legal del Área de la Mujer, Género y Diversidad de Santa Elena".

Fuente: Análisis