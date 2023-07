Cuando llegaron al punto de encuentro, aparecieron tres sujetos a pie y cuando sacaron un arma, el conductor arrancó la camioneta y es cuando le efectúan un disparo en la cabeza ocasionándole la muerte instantánea.

En consecuencia, como la camioneta estaba en marcha, se incrustó contra el frente de una vivienda.

El otro hombre que iba dentro del vehículo contó que habían acordado la compra de una Tornado 250cc por la suma de 1.200.000 pesos.

"Nos dijeron esta dirección, vinimos, paramos la camioneta, y cuando aparecieron los dos tipos, puso primera mi compañero", contó visiblemente afectado a los medios. Además, detalló que los delincuentes no lograron llevarse el dinero.

Se trata del homcidio N° 41 en el departamento La Capital en lo que va del 2023.

La inquilina de la casa donde terminó la camioneta incrustada, relató cómo su hijo de 11 años se salvó del impacto: "La dueña de la casa sintió el choque y el derrape, salió y se encontró con esto. Me llamó a mi, que estaba en el trabajo y mi nene estaba durmiendo adentro, gracias a Dios no le pasó nada, ni se enteró de hecho. Nos vinimos apenas nos dijo y nos encontramos con que hay una persona fallecida dentro de la camioneta", expresó la mujer.

La mujer rompió en llanto por la tragedia: "Hay un chico muerto de la camioneta, aparentemente fue una estafa. Es gente que no es del barrio, porque acá te juro que no pasa nada, es super tranquilo, acá tengo la tranquilidad que no tenía cuando vivía en barrio Candioti. Es un hecho super aislado".