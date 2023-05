Rosario: encontraron un cuerpo en una bolsa en plena calle

"No se puede establecer todavía la causa de la muerte. El cuerpo fue encontrado recién. Estaba atado de pies y manos, amordazado y adentro de una bolsa de arpillera", dijo el fiscal Spelta en conferencia de prensa.

Según el letrado, todavía no se puede establecer la causa de muerte de la víctima. "No sabemos si fue arrojado en este lugar o si la ejecución fue acá. Al no tener la causa de la muerte son todas hipótesis, no hay datos concretos todavía", afirmó.

Spelta agregó que cerca de donde fue hallado el cuerpo hay cámaras de videovigilancia, en Circunvalación y Uriburu. Los restos serán enviados al Instituto Médico Legal para la identificación y realización de la autopsia correspondiente, consignó Rosario3.