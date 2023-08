Restos en Concordia. "Todo nos hace suponer que es Luisina"

El funcionario apuntó que la zona es muy "inhóspita", de monte natural, con lo cual fue complicado hacer el rastrillaje: "Los restos no estaban en el agua, dentro del arroyo. Estaban semi sumergidos al margen, a unos 15 o 20 metros de la calle, dentro de una bolsa que, al momento de ser encontrada, ya estaba rota. Seguramente algunos animales habrían hecho lo suyo en su momento".

No obstante, Beguerie mencionó que la búsqueda continuará debido a que “el cuerpo no está completo”, sino que “se encontraron tres partes”. Finalmente, Beguerie reconoció que “no descartamos ninguna hipótesis, hoy tenemos a esta persona detenida con 90 días de prisión preventiva -por Horacio Benítez, alias "Ñoño", único imputado- y estamos convencidos de que es el autor del hecho, desde el punto de vista policial”. Y finalizó: "Puede ser que haya una o más personas involucradas, así que estamos abiertos a esa investigación".

Fuente: Diario Río Uruguay