Remisero investigado por presunto caso de trata en Paraná

Al pedírsele a la joven la documentación, no los portaba, decía tener 16 años y que era de La Paz. “Que se había tomado un colectivo ella misma hasta Paraná y que de ahí se iba a Árias, Córdoba. Hablaba muy poco, no brindaba mayores datos”, contó a radio La Voz.

Al contactarse con Minoridad de La Paz, no había novedades. “Se le da intervención a Comisaría del Menor de Paraná y a Trata de Personas que acude inmediatamente, se entrevistan con la chica. Mientras tanto se hacen las distintas averiguaciones para contactar a la mamá”, quien desconocía sobre el viaje de la adolescente.

Por disposición de la Justicia Federal, la joven fue trasladada al Copnaf y el conductor del remís quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Unidad Penal Nº 1.

“El viaje con la remisera estaba pactado ya”, afirmó Favotti. “No sabemos con qué fin iba esta chica a Córdoba, siendo que no tenía ningún familiar, con muy poca ropa, con tan corta edad, que los padres no sabían, no sabíamos si iba engañada o no, en busca de qué”.

El pago del viaje “se realizó por transferencia, lo realizó una femenina de La Paz, aparentemente la mitad del viaje, que eran alrededor de 50 mil pesos”, comentó el comisario, según publica La Voz.