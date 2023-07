Quién es el detenido por la desaparición de Luisina Leoncino

Acorde a la información que pudo acceder AHORA, el arrestado se llama Horacio Rafael Benítez, alias Ñoño, tiene 42 años, está alojado en una dependencia policial y tiene antecedentes. Ya está a disposición de la fiscal Julia Rivoira , que analiza los pasos a seguir. Hay además otros dos fiscales trabajando en el allanamiento que se realizó en su casa este viernes, donde no hallaron a la joven desaparecida. "Tenemos indicios de que estuvo en este lugar", dijo el funcionario policial respecto de la joven En la zona trabajó la División Canina.

Beguerie confirmó además que se realizó otro procedimiento en la casa de un familiar del detenido, pero no brindó precisiones en relación a los resultados.

ALLANARON LA CASA DEL SOSPECHOSO

De acuerdo a lo informado por el funcionario, el arrestado es un sujeto mayor de edad. Su vivienda, ubicada en la zona de Santos Vega y San Lorenzo del Barrio 6 de Febrero, fue requisada en las últimas horas. "Fue por pedido de la Fiscalía y con autorización del juez de Garantías, estamos buscando elementos que puedan ser útiles para la investigación y había una serie de indicios que nos hacían sospechar".

Beguerie confirmó que en el domicilio -una vivienda con una planta alta- no había nadie, pero que el sospechoso fue aprehendido en otra zona de Concordia: "No ha sido indagada y por el momento no es oportuno hablar, por una cuestión de reserva. Todo depende los elementos que vayamos recabando. La Jefatura Departamental está abocada a esto y contamos con el apoyo y la colaboración de policías de Paraná".

Según supo AHORA, además, se estuvieron realizado rastrillajes en la zona del acceso a la localidad, en el Arroyo Yuquerí, con resultados negativos.