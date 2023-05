Paraná: un robo en un departamento quedó filmado

El robo en un departamento ubicado en Almirante Brown y Ayacucho de Paraná quedó registrado en una cámara de seguridad . La víctima del ilícito fue Matías Moine, un joven de la capital que estaba durmiendo cuando un delincuente se trepó e ingresó por el balcón de su vivienda. El muchacho cree, aunque no puede confirmarlo completamente, que fue dopado para no sentir cómo se metían en la casa.

"Yo volví a las 00 y me acosté como a la 1 de la mañana, pero normalmente a las 6 ya estoy despierto y arranco. Hoy, sin embargo, no escuché las alarmas ni las llamadas de mis compañeros de trabajo. Me desperté a las 8.30, mareado y como con una especie de pasta blanca en la zona de la nariz", indicó Matías en contacto con AHORA. Y agregó: "Me lavé y cuando empecé a ver alrededor encontré que no estaba mi mochila y que habían vaciado mi billetera. Me di cuenta además de que habían abierto la puerta, cuando yo duermo con la puerta cerrada y la llave puesta del lado de adentro".