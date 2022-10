Preocupación por robos en viviendas en construcción en el barrio Altos del Paracao 2

Uno de los vecinos relató a AHORA que este fin de semana sufrió la rotura de vidrios y que forzaron además puertas y ventanas. En ese contexto, tras verificar el lugar confirmaron que faltaban el inodoro, bidet, grifería de bidet, grifería de ducha, tapa de inodoro, depósito de inodoro, herramientas, amoladora de 115, cortadora de cerámico y una prolongación.

"Los robos han sido múltiples y no cesaron. Tenemos cartas presentadas al municipio y estamos pidiendo un destacamento", dijo uno de los vecinos a AHORA. Entre los inconvenientes, señalan que la Comisaría 13° "no da abasto" por el crecimiento demográfico en la zona.

"De un año hasta ahora los robos no han frenado. Robos recurrentes, con denuncias a la policía, que ya se les escapan de las manos", aseguró otro vecino, quien además dijo que "ya ha habido robos en viviendas cerradas" y habitadas.

Por último, otra vecina de la zona se refirió al crecimiento de los pastizales y "la poca iluminación que hay de noche" en la zona, un reclamo que ya hicieron a la Municipalidad. "Me entraron este fin de semana. Me rompieron un vidrio blindado, me entraron por una puerta-balcón y me rompieron la puerta del baño donde tenía todas las herramientas bajo llave. Se llevaron todo por el tapial", relató.