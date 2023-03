Paraná: le robaron las tarjetas y le gastaron $300.000

El robo ocurrió este miércoles a las 10.25 de la mañana en la casa funeraria ubicada en calle Echague al 700 de la capital entrerriana, según la denuncia policial a la que accedió UNO.

La mochila que la mujer sustrajo detrás del mostrador contenía la billetera del empleado con 5.000 pesos, tarjetas de débito y crédito de dos bancas y una financiera, llaves de su auto y documentación personal, entre otros artículos.

El hombre de 45 años, que se desempeña como chofer de la casa de velatorios, contó a UNO que la delincuente está identiicada: "para siempre en la Terminal de Ómnibus con su pareja, un maletero del lugar", precisó Carlos Gabriel, la víctima del robo.

Y relató: "Al darme cuenta del hecho doy de baja las tarjetas y hago la denuncia, pero la ladrona y su pareja hicieron compras con mis tarjetas por un monto aproximado de $300.000".

Más allá de la denuncia contra la autora del hecho delictivo, el trabajador se despachó contra los locales que aceptaron los pagos con sus tarjetas robadas: "Me pregunto: ¿los responsables de los negocios donde esta sinvergüenza compró no se dieron en cuenta o son amigos de los ladrones? ¿Por qué no exigieron el DNI? Aparte, las compras fueron hechas con uno o dos minutos de diferencia en el mismo negocio", advirtió.

A su vez, exigió "a quien corresponda, que les apliquen una multa, que no puedan vender por determinado tiempo con tarjetas o les clausuren el negocio por un tiempo indeterminado".

Mientras tanto, el empelado aclaró que "sepan que las ventas que les hicieron a estos ladrones las van a perder, no se las van a pagar, porque ya había hecho la baja de las tarjetas".

Gracias a la información que le suministraron las entidades bancarias por su denuncia, la víctima incluso accedió a los negocios donde se hicieron las compras. Según dijo a UNO, los reveló: "para que toda la gente de bien sepa a quién le están comprando: AV Multiespacio Creativo (Laurencena 135), Alfa (Laurencena 156), Lo de Alcira (Intendente Castillo 353). Horisberger Silvia (Antonio Crespo 7). Diarco (Almafuerte 5395)".

