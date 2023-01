Paraná: dueños de rotisería denunciaron amenazas y se defendieron

El caso motivó la intervención de oficio de Bromatología provincial. Sobre este punto, se defendió: "En cuanto a la comida, nada de lo que se dijo es cierto. Acá lo raro es que dice que compró dos sándwiches de los cuales uno estaba feo. Cuando los hacemos, hacemos una sola tanda de carne, con una sola tanda de producción. Se va reponiendo todo de la misma carne. No es como lo plantean o lo quieren hacer ver".

Del mismo modo, cuestionó también a quienes advirtieron por diversos problemas sanitarios. "Todos los días se baja mercadería. Salieron a decir que exhibíamos comida podrida, que mientras uno cocinaba caían las ratas del techo. Es demasiado", manifestó, y aseguró que tienen los locales en orden. "Exacto. Cuando quieran ir, vayan", invitó.

Por otro lado, lamentó los comentarios en redes sociales. "La gente habla sin medir las consecuencias. Sepan que vivimos de alquiler, que el auto que tenemos lo pagamos en cuota, que no nos vamos de vacaciones en familia. Se apostó al negocio. Vengo de familia gastronómica. Sabía que no era fácil. Pero tampoco me imaginaba la gente que podés tener al lado", expresó.

Asimismo, planteó que ante esta situación evalúan cerrar uno de los dos locales que cuenta. "Ayer le dije a mi esposo que vamos a tener que reducir un poco el personal porque nosotros sí vivimos del día a día y no me dan los números. Sí se decidió cerrar el local de 25 de Mayo porque no nos da. Es como mi hijo, lo que empecé, lo que yo hice, pero no me dan los tiempos. Como familia no tenemos vida", contó, y acusó que "había gente que no estaba haciendo las cosas bien" dentro de este local céntrico.

La palabra de la hija

Por su parte, Luana contó: "Lo de las plagas es una realidad que escapan de nosotros. Las fumigaciones las hemos hecho en los tiempos correspondientes. Las imágenes que andan circulando no son reales. En su momento hubo, se tomaron medidas y se llamó a fumigación. Se pusieron trampas y veneno, que no se ponen en el medio del local sino en medios estratégicos".

Por otro lado, se defendió: "Siempre nos caracterizamos por vender productos frescos. Tenemos demoras porque hacemos todo en el momento. No tenemos absolutamente nada hecho. Es una realidad que cualquier persona que haya hecho".

Del mismo modo, manifestó: "No somos máquinas, somos humanos y tenemos un millón de errores y estamos dispuestos a mejorar. Toda la difamación que hemos recibido no la merecemos porque los dueños trabajamos a la par de los empleados. Me duele por mis papás, por mi esfuerzo. Deberían dejarnos trabajar. La gente que nos elija, buenísimo. Pero basta de amenazas, basta de mensajes, de decir que hay denuncias y no existen".

En ese sentido, lamentó los mensajes en las redes: "Es una cuestión de querer dañar. Tenemos un montón de capturas de perfiles que no son reales. Es más grave el dolor que estamos pasando como familia porque somos cuatro que todos los días vamos al local".

Finalmente, anticipó que continuarán trabajando. "Vamos a seguir trabajando. Nosotros vivimos del día a día. Tenemos muchos empleados que tienen familia", sostuvo.