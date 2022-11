Nuevo detenido por el crimen del concordiense Andrés Costa

Según las fuentes, Bellavigna fue detenido en las últimas horas en Salta, por una comisión policial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez, que viajó hasta esa provincia al rastrear la actividad de su teléfono celular.

La caída de "El Más Ladrón"

De acuerdo a los voceros, los detectives tenían dos posibles localizaciones, una de las cuales era un inmueble que el prófugo alquilaba junto a su novia.

Tras una vigilancia encubierta de ese sitio, y con la colaboración de policías salteños, los efectivos detuvieron al sospechoso cuando salió del inmueble con el aspecto algo cambiado y una venda en la mano que le tapaba el tatuaje por el que es reconocido públicamente.

"Intentó saltar un tapial pero fue reducido", explicó a Télam una fuente judicial y agregó que ya comenzaron los trámites con la Justicia de Garantías de Salta para que trasladen al detenido al Gran Buenos Aires para que quede a disposición de la fiscal Alejandra Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno-General Rodríguez.

La misma fuente indicó que se estima que el traslado se realizará entre mañana y el sábado, tras lo cual, la fiscal lo indagará como uno de los acusados del "homicidio agravado en concurso real con privación ilegítima de la libertad" de Costa.

Por su parte, la semana pasada, desde la clandestinidad, el imputado dio una entrevista a "Elo Podcast", la cual se difundió por Youtube y en la que pidió "garantías necesarias" para entregarse y que se investigue el trasfondo del hecho.

"No me quiero comer este garrón como el que me quieren hacer comer. Quiero que se sepa toda la verdad y se investigue todo lo que hay atrás para que pueda salir todo a la luz", dijo el músico en esa entrevista.

Bellavigna es conocido en el ámbito de la Cumbia 420, en la que interpretó canciones con L-Gante, y actualmente tiene más de 400 mil seguidores en la plataforma Spotify.

Por el crimen de Costa continúa detenido Diego Ezcurra (28), quien trabajaba y vivía en el mismo predio rural que la víctima.

A su vez, en uno de los procedimientos en los que se buscó a "El Más Ladrón" se allanó una casa en la que se secuestró un arsenal y se detuvo a una mujer, pero esta quedó imputada solo de "acopio de armas".

En tanto, los investigadores continúan con las diligencias en procura de identificar a un tercer sospechoso que, según los testigos, actuó junto a los dos acusados ahora presos.

El crimen

El crimen fue descubierto el 17 de octubre último, en un campo situado en Sarratea y Mutiloa, de General Rodríguez, donde la Policía halló el cadáver de Costa en una chanchería del lugar, en momentos en que era comido por los cerdos que allí se criaban.

De acuerdo a los pesquisas, el campo es propiedad de Miguel Ángel Faure, quien a fines de octubre fue detenido en Ituzaingó como uno de los acusados de privar de la libertad a un hombre.

Para los pesquisas, el homicidio pudo haber sido un ajuste de cuentas entre miembros del mismo grupo, y también podría estar relacionado con otros crímenes derivados de la disputa por la venta de drogas en la zona oeste del conurbano, y un secuestro extorsivo.