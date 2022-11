Niña atropellada al ingresar a la escuela en Paraná: "La vida no vale dos pesos"

La abuela de la niña dialogó con Canal Nueve Litoral y contó cómo es su estado de salud. "Ahora está lo más bien. No le pasaron cosas graves. Tiene raspones y nada más. Me enteré porque estaba presente. El de la moto venía escondido detrás de un auto. No la vio. Había muchos chicos porque todos vienen a esa hora", contó.

Asimismo, aprovechó para ratificar un pedido que vienen realizando tanto familiares como docentes y autoridades de la institución: que haya inspectores para controlar el tránsito. "Siempre se pide, las maestras también. Pero no vienen", indicó, y destacó el trabajo del cuerpo docente al momento del hecho.

esquina escuela heroes de malvinas.jpeg

"La vida no vale dos pesos"

María Teresa es otra de las vecinas que a diario lleva a sus nietos hasta la escuela en distintos horarios. Por ello, puso el foco en la necesidad de que los conductores también morigeren la velocidad en la que conducen.

"Es un desastre. No sé si es falta de conciencia, irresponsabilidad, tanto de autos como de motos. No disminuyen siguiera la marcha y doblan sin poner luces de giro", cuestionó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

En ese sentido, también cuestionó: "Es vergonzoso; la falta de humanidad de quienes conducen, sobre todo con los niños. Es una falta de respeto a los niños. La vida de alguien que cruza la calle no vale dos pesos".

En otro orden, señaló que una de las barandas de seguridad colocadas en la esquina está caída, producto de un anterior siniestro vial que la sacó del lugar.