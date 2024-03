Muerte de Ariel Goyeneche: "No entiendo cómo a un mes todavía no están los resultados de la autopsia"

La investigación continúa y Marco Chacón , amigo de Ariel, habló en representación de su familia y el círculo de personas más allegadas. "No podemos desconocer que mi hermano fue una víctima, que fue un homicidio, y no podemos mirar para otro lado", lamentó.

En diálogo con AHORA, aseguró que "la Policía generó incongruencias en el parte" y mencionó los avances en el caso.

Chacón habló de los videos que muestran a los efectivos policiales encima de la víctima, lo que le provocó asfixia. "Nosotros también investigamos, aparte de lo que investiga fiscalía y la querella", indicó.

"La Justicia ya indagó a varios efectivos policiales y a testigos reservados. Me indagó a mí también. El fiscal Alfieri lo único que está esperando es tener el informe final de la autopsia, que no entiendo cómo a un mes todavía no están los resultados de la autopsia", lamentó.

Chacón le pidió también al ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, que pase a disponibilidad a los agentes involucrados: "A ver si una vez en la vida toma responsabilidad en el hecho y pasa a disponibilidad a David Vázquez y Lisandro Romero, que estaban encima de Ariel durante media hora", dijo.