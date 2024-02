Muerte de Ariel Goyeneche: "La Policía no torturó a nadie"

Néstor Roncaglia , ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, habló sobre el caso de Ariel Goyeneche , el hombre que murió tras ser detenido por la Policía en Paraná . Familiares del fallecido denuncian abuso institucional y la Justicia investiga lo ocurrido. Al respecto, y en diálogo con el Nueve , el funcionario aseguró: "La Policía no torturó a nadie".

"La última palabra la va a tener la Justicia. Ellos cumplieron con su deber. Es un hecho lamentable y muy doloroso: los policías están muy deprimidos por lo que pasó . Cuando tenemos resultados graves, como una muerte, siempre dejamos que la Justicia actúe, para permitir la transparencia y arribar a un resultado justo. No queremos un resultado de muerte en una intervención policial. La Policía fue a cumplir su trabajo", explicó Néstor Roncaglia.

Y agregó: " Hablé con los policías y me dicen que en ningún momento le pegaron. Muere por asfixia porque, según me cuentan, en el momento en que le hacen RCP, comienza a vomitar; la Policía no tiene 'un alma de matar a alguien', al contrario, lo querían auxiliar".

Cabe destacar que este jueves, durante el velatorio de Ariel Goyeneche, su familia pidió por el esclarecimiento de las circunstancias de muerte del hombre de 38 años. Indicaron que había atravesado tratamientos por el consumo problemático de drogas, que tuvo una recaída y que, de haberse aplicado un protocolo por parte de los funcionarios policiales, el final trágico podría haberse evitado.

Muerte de Ariel Goyeneche en Paraná: "Existen protocolos pero no en la provincia"

Sobre este punto, Roncaglia dijo que, si bien en Entre Ríos no hay protocolos vigentes para intervenciones policiales "ante crisis de salud mental o de consumos de drogas y alcohol", tal situación "no es excusa". "Acá hubo una intervención policial ante una persona que en una primera instancia no mostraba signos de una profunda crisis, sino que conversaba; estaba nervioso y exaltado, acababa de bajar del techo de una propiedad", afirmó.