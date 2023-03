¿Por qué no se buscó en su casa?

Según supo AHORA, ningún familiar se había acercado a la casa hasta este jueves. De acuerdo a las primeras informaciones, se presume que no lo hicieron antes dado que el hijo estaba viviendo allí. Sin embargo, estos últimos días habría alternado su estadía en el lugar y habría pasado tiempo en la casa de su novia.

Finalmente, el hermano de Splendore y su cuñada llegaron hasta el domicilio y descubrieron el cuerpo, que presentaba signos de una presunta muerte violenta y se encontraba en estado de putrefacción. De inmediato se dio aviso a las autoridades y se ordenó el traslado del cadáver a la Morgue Judicial de Oro Verde, para comenzar la investigación.

Por su parte, según dijo al Nueve el jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, la denuncia formal por la desaparición fue radicada en la Comisaría Décima por parte del hermano de la víctima, en horas del mediodía de este jueves. En la búsqueda también tomó intervención la Comisaría Segunda y la División de Trata de Personas. No obstante, luego de casi 12 horas de investigación, el propio hermano de Ana Splendore fue quien encontró el cuerpo en la vivienda.

Muerte de Ana Splendore: ¿por qué no fueron antes a su casa?

Dolor en Paraná por la muerte de Ana Splendore

La triste noticia del hallazgo sin vida de Ana Laura Splendore llenó de conmoción a Paraná. El hecho generó dolor y desesperación en la comunidad y vecinos volcaron en las redes sociales todos sus mensajes de despedida y de pedido de justicia, para que el caso sea esclarecido cuanto antes.

"Ana Laura Splendore, te conozco de los 15 años. Cuanta tristeza y dolor. Que descanses en paz querida Ana", fue uno de los mensajes. "Con profundo dolor informamos que nuestra amiga Ana Laura ha fallecido. Siempre te vamos a recordar como una madre amorosa y dedicada, como una amiga solícita, como atleta esforzada y por toda esa energía que le ponías a todo lo que amabas", indicaron, por su parte, desde una agrupación de maratonistas de Santa Fe.

"No me cuadra la manera de investigar la desaparición de una persona. Me apena en el alma que este haya sido su fin. Dios todo lo ve. Que en paz descanse y le de consuelo a su hijo y familia. Y que todo salga a la luz", compartió otra de las usuarias que se hizo eco de la noticia.