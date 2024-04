La dueña de la estación de servicios brindó detalles del robo millonario

La empresaria manifestó que los más "importante" es que al encargado no le paso nada, pero aclaró que "está en estado de shock y asistido por profesionales". Por otro parte destacó el trabajo de la policía y aclaró que aún no sabe de cuánto dinero se trata. "Pueden ser 4. 5 o 7 millones", sostuvo porque aún no se sabe de cuánto era la recaudación.

ROBO VICTORIA.JPG

Gottig "un camionero advierte una actitud sospechosa" porque según manifestó "ve que están dando vuelta una patente cuando se iban". "Avisa a la policía", mencionó. Fue ahí que empezó el operativo cerrojo.

Los delincuentes salen en dirección a Victoria y cuando advierten que la policía estaba controlando, dan la vuelta. Uno de los ocupantes se escapa y huye por el campo, mientras que el otro es detenido en Pajonal por un operativo policial.

CERROJO.jpg

La búsqueda del prófugo

Se realizo rastrillaje con personal de la Jefatura, asimismo se solicitó la colaboración de personal de la División Montada y Canes dependiente de la Dirección Operaciones y Seguridad de la ciudad de Paraná, arrojando hasta el momento resultado negativo. Se continua con la búsqueda del prófugo, del cual se habría localizado documentación al momento de la requisa vehicular.

El encargado

La empresario dijo que el trabajador de la estación de servicio "quedó atado en el baño" de la oficina y "empezó a gritar". "Del otro lado hay un baño y una mujer escucha los gritos y es ahí cuando avisa".