Investigan en Entre Ríos lavado de dinero narco con cripto

En Entre Ríos, el Juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri, en entrevista con Ahora Cero Radio, precisó que “intervinieron personas de Gualeguaychú en el plan para la fuga narco. Quisieron plotear el helicóptero para sacar al narco y viajar hacia Paraguay”. En ese contexto, el magistrado aseveró que “hay algo que es innegable: Gualeguaychú ha crecido y crece de manera exponencial; cualquier crecimiento trae beneficios y también trae otros flagelos como el narcotráfico. Hace 4 años vivo acá y el narco tiene mayor presencia; se advierte no sólo en lo cotidiano sino también que vemos que la droga que iba de Argentina hacia Europa o África antes salía por los puertos de Buenos Aires, ahora se les complica y han cambiado la logística. Ahora se intenta pasarlos hacia Uruguay a través de los pasos de Entre Ríos. Esto convierte a Gualeguaychú a una situación que antes no existía”.

Además, expresó que “en Gualeguaychú tenemos un sólo escáner para los camiones. Pasan entre 300 y 400 camiones por día, y tarda entre 3 y 4 horas. Entonces, el control tiene que ser aleatorio y dependiendo también de la mirada del trabajador de Aduana”.

“Sabemos que nos falta personal y tecnología, por lo que profundizamos en el intercambio de información. Con el Juez Seró (de Concepción del Uruguay) tenemos causas muy similares y trabajamos intercambiando información para poder agudizar investigaciones”, dijo el Juez.

Asimismo, y respecto del avance del narco, Viri manifestó que “es muy importante que todos los que tenemos responsabilidades nos sentemos en una mesa de trabajo. Los legisladores, los jueces, todos. Para que además, los legisladores nos puedan dotar de herramientas mucho más eficientes”.

“En la gran mayoría se encuentra cocaína y marihuana. Prácticamente no hay casi drogas sintéticas, salvo en algún allanamiento donde se ha encontrado algo. En 2020 y parte del 2021 encontramos más de mil kilos de drogas; ahora se ha encontrado más, pero no porque haya más, sino porque hay un Juzgado Federal que está trabajando en esto”, sentenció el Magistrado y agregó que “el Gobernador Gustavo Bordet siempre me dio su total apoyo. Se han creado Juzgados Federales en Concordia, en Victoria, en Gualeguaychú y esto es muy positivo para cada ciudad. Es mayor la droga que se encuentra pero es por el mayor control, sino, esa droga iba a seguir circulando”.

En tanto, detalló que “en los países donde hay mayor control, el precio también es mayor; entonces, son las dos caras de la misma moneda. Cuando hay más control, el valor de la mercadería también aumenta y el negocio crece. Por eso hay que profundizar los controles”.

“Además de investigar el narcotráfico, investigo el lavado de ese dinero. Ahora estoy investigando el lavado a través de las criptomonedas. Estoy llevando a cabo estas investigaciones y es más difícil porque cuando compras una casa o un auto es más tangible. Con las criptomonedas es más complejo y se necesita mucha más tecnología”, alertó y sumó: “Esto se está viendo en el mundo y yo también lo estoy advirtiendo en Gualeguaychú. Es complejo seguir la trazabilidad de este dinero y se necesita mayor capacitación del personal”.

Por otra parte, desde el Juzgado han tenido causas de trata de personas destinadas a la explotación sexual; también de contrabando y advirtió respecto del crecimiento de estas causas.

“También el avance del trabajo de la Aduana nos ha generado muchas causas y otros delitos menores como adulteración de cédulas verdes o títulos de automotores. Otro delito que tiene que ver con el narcotráfico, es la detección de más de 350 mil dólares sin declarar. Hoy en día es muy común encontrar este tipo de casos”, dijo Viri.

Cárcel para narcotraficantes

Viri destacó que hay que buscar un equilibrio para no afectar los derechos humanos, “pero sí tiene que haber una autoridad fuerte, con reglas, con respeto, sin autoritarismo para que así, un país pueda desarrollarse como hay otros países que lo han logrado”.

Por otra parte, contó que se ha reunido con los intendentes de Gualeguaychú, Martín Piaggio y Pueblo Belgrano; Mauricio Davico, y me han expresado su preocupación por el tema del narcotráfico, pero nadie más desde los espacios políticos".

Finalmente, respecto de la investigación de los comercios de la ciudad, destacó que no tenía identificado "quiénes son los dueños de los locales, por lo que no hay persecución a una nacionalidad. A mí me llegan denuncian, investigamos y allanamos. Quien me conoce saben que no tengo ningún encono contra nadie en particular. Hace poco hasta detuve a un policía. A mí no me importa quién está del otro lado. Yo me preparé toda la vida para ser juez y soy honesto intelectual y moralmente".

“Acá en la ciudad, encontramos contratos poco claros, con locales muy importantes que pagaban 20 mil pesos de alquiler. Esta es una línea que la vamos a investigar aparte. Se están evadiendo impuestos y además, hay una distorsión al orden económico de la ciudad”, concluyó.