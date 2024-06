Intento de secuestro en Paraná: "Abre la puerta y me intenta raptar".

Intento de secuestro en Paraná: "Abre la puerta y me intenta raptar"

"Fue en enero. Salía de trabajar y, en todo que el trayecto que hice desde Avenida Don Bosco y Blas Parera, me seguía una camioneta blanca con vidrios polarizados. En calle Gobernador Crespo vi que se me abalanzaban y, cuando entré a la zona de descampado, abrieron la puerta trasera y me intentaron raptar", afirmó una joven al Nueve.