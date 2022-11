PLACA VIOLENCIA DE GÉNERO (2).jpg

Tras reconocer los hechos, Siré fue encontrado responsable del intento de femicidio. El hecho estuvo triplemente agravado por el contexto de violencia de género, por la indefensión de la víctima y por haber mantenido una relación de pareja.

También se le imputó la violación de domicilio y la desobediencia de la medida judicial por las restricciones impuestas tras las denuncias de violencia de género.

"Estoy viva para contarlo y luchar, para no bajar los brazos. Me siento muy cansada y sé que esto recién arranca, pero es una lucha que voy a tener día a día hasta que se haga justicia, hasta que lo condenen. Todos me preguntan qué es lo que quiero y yo lo que quiero es pague por lo que me hizo a mí y lo que le ha hecho a otras exparejas que él tuvo", había afirmado la víctima, en diálogo con el Nueve.

Sobre el intento de femicidio

El ataque ocurrió en una vivienda de Ayacucho al sur, zona de la Comisaría Segunda. El hombre de 42 años tenía denuncias previas y pesaba sobre él una medida de restricción de acercamiento, que violó la madrugada del miércoles 8 de junio.

El agresor ingresó por una de las ventanas de la vivienda que compartía con su expareja y de donde había sido excluido por una medida judicial. Una vez adentro, apuñaló reiteradamente a la mujer mientras dormía. Los cortes más profundos se dieron en la cara y en el pecho.

La víctima estaba acompañada por su hija de 15 años, quien pudo socorrerla y pedir auxilio. Rápidamente fue llevada al Hospital Centenario donde fue intervenida de urgencia. Tuvo que estar varias semanas internada hasta que pudo reponerse y conseguir Justicia.