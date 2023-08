Impactante video: robaron $12 millones a plena luz del día

“Tengo un ataque de nervios. Era plata importante para una operación que íbamos a realizar. Se ve que tenían datos previos, esto no pasó al azar. Ahora, que la Policía te diga que por suerte no me dieron un tiro no me sirve de consuelo. Me arruinaron. Es verdad que lo material se recupera, pero ¿cómo hago para seguir trabajando?”, dijo a De 12 a 14 (El Tres) Maximiliano, una de las víctimas.