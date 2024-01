Homicidio de Tomás: doloroso testimonio de la mamá

Además, remarcó que "es muy injusto lo que le hicieron a Tomy, no creo en la justicia, pero ojalá la haya. Voy a mover cielo y tierra".

Por otra parte, la mujer confió que desconoce los motivos que derivaron en la muerte de su hijo mayor, de 18 años: "Sé que se pelearon en la playa y lo fueron a buscar, seis cuadras..., nada más. Ahora están investigando las cámaras y buscando más testigos".

"Solo quiero justicia. Soy una madre conciente, si él hubiera sido un chorrito podía imaginarme esto, pero no era el caso", añadió en declaraciones al canal TN.

Asimismo, Samanta comentó que entre los detenidos "parece que hay vendedores de playa, dos menores, un hombre de 57 años... pero no tengo idea. A mí me avisaron a la mañana, sé que en el hospital hicieron lo que pudieron".

"El era muy alto, siempre le decía que para pegarle tenían que agarrarlo entre varios, y me respondía que no me hiciera problema, que eso no iba a pasar", concluyó.