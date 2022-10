Homicidio de Pérez: piden 90 días de cárcel para los acusados

"Esto tiene que ver con las pericias y el avance que resta transcurrir. Hay cuestiones que no están del todo claras, pero buscamos echar luz sobre la participación de cada uno de los imputados en el hecho y luego pasar a la etapa de juicio", destacó Núñez. Y agregó: "Los tres imputados tienen versiones distintas, pero dos se ubican en el lugar y ambos, a su vez, colocan al tercero. El homicidio ocurrió en la casa de uno de ellos, otro prestó el auto para el traslado del cuerpo al baldío donde fue hallado. El tercero es sindicado como autor y partícipe del hecho. Estas circunstancias fueron las tenidas en cuenta ".

El fiscal señaló que el argumento para pedir la prisión preventiva fue el posible entorpecimiento de la investigación: "Encontramos cámaras borradas, se quemaron los teléfonos de la víctima. Cuando llegamos al domicilio, encontramos paredes pintadas y manchas de sangre. Cuando la Justicia no puede avanzar por estas maniobras, se puede pedir que estén privados de su libertad".

"No creo que estemos en presencia de una banda, más allá de que no se descarta nada. Sí han trabajo en forma coordinada y se pusieron de acuerdo para entorpecer", resaltó luego Núñez. Apuntó a continuación: "Uno de los imputados declaró que Pérez había ido a la vivienda a comprar estupefaciente. Pero no está probado por otra evidencia".