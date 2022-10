Homicidio de Pérez: "Mi cliente no conocía a la víctima"

Diego Briceño es el abogado defensor de Alejandro Verón, detenido en el marco de la causa en la que se investiga el homicidio de Daniel Pérez en Concordia . En contacto con AHORA, aseguró que su defendido no participó del crimen, pero podría ser responsable del encubrimiento de lo sucedido, habida cuenta que el cuerpo habría sido trasladado en el vehículo de su esposa.

" Solicité la inmediata libertad y ofrecí un domicilio en el cual, si el juez entiende que no corresponde la libertad, morigere la cautelar más gravosa , es decir una prisión preventiva domiciliaria", destacó Briceño, en relación a la audiencia donde el fiscal Martín Núñez pidió 90 días de cárcel para los sospechosos.

Sobre la ubicación de su cliente en el momento del asesinato, el abogado explicó: "A él lo colocan posteriormente. Fue a buscar comida a dos locales y recibió una llamada para que vaya a la casa de otro imputado. A partir comienza su participación. No fue parte del homicidio, no conocía a la víctima y no sabe los móviles del crimen".

Sobre el vínculo de Verón con los demás imputados, el letrado apuntó: "No tiene antecedentes ni estado de sospecha, no hay nada que lo vincule con la venta de estupefacientes. Conoce a Gómez del ambiente de las motos, son amigos hace seis o siete años aproximadamente". Y finalizó: "No hay evidencia, objetiva ni subjetiva, que lo haga responsable a mi defendido del homicidio de Pérez".