Homicidio de Pedro Peluffo: acordaron 16 años de cárcel

Como se recordará, estos individuos, actuando a modo de “trabajo sicario”, atacaron el 14 de diciembre de 2021, frente a su casa del Barrio La Concepción, al abogado penalista José Pedro Peluffo, al que balearon por la espalda, ante la aterrada mirada de personas que se encontraban dialogando con la víctima, tras lo cual escaparon en un auto que los esperaba a una cuadra de distancia.

Grandolio fue detenido en primer lugar y cuenta con antecedentes penales (uno de ellos un crimen en Campana) y Aguirre, fue detenido en Paraná, luego de estar prófugo varios años de la Justicia, ya que había sido condenado por el asalto al obrador de COPUL.

El juicio abreviado

Este se llevó a cabo ante el juez de Cámara, doctor Nicolás Gazali, con la presencia de familiares del abogado asesinado.

La fiscal fue la que presentó el acuerdo de partes, relatando los hechos con lujo de detalles, un hecho que (si bien no se pudo probar) se considera fue por encargue y se lo relaciona con una causa por el crimen del anciano en Villa Elisa, donde fueran condenadas seis personas, Herrleing Luis Sebastián; Castro Juan Carlos; Larrosa Rosendo; Grantón Raúl; Amaro Andrea y González Mario, en la cual Peluffo representaba a Herrleing (40), González (51), Amaro (25), y Castro (57).

En la etapa investigativa se imputó a los homicidas del delito de “S/ homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, no hubo dudas sobre la responsabilidad de los acusados, se llega a la conclusión de que se planeó el ataque con intenciones de lesionar a la víctima, viendo que los disparos fueron dirigidos a las piernas y que al parecer Aguirre, en ese momento cambió de postura y disparó a la víctima cuando estaba en el piso, pero sin lograr su cometido, para luego escapar al auto en el que lo esperaban dos personas, que podrían haber sabido solo sobre el ataque para herir y atemorizar a Peluffo.

De esta manera se cambió la imputación a la de homicidio simple a ambos como coautores, resaltando la representante del Ministerio Público Fiscal, que el hecho fue muy grave, ya que al abogado lo atacaron estas dos personas que eran clientes del mismo y que el profesional confiaba en las mismas por su relación cliente-abogado.

Para llegar a los acusados, la Fiscalía contó con importantes imágenes de cámaras de seguridad, la declaración de testigos y lo que la propia víctima dijo al ser llevado para internación, ya que reconoció a Grandolio y lo relacionó al caso Herrleing.

Cerrando el alegato, la doctora Gabriela Seró, solicitó la pena de prisión para ambos individuos, por el plazo de 16 años y medio, la que deberá ser unificada en el caso de Aguirre, con la pena impuesta por el asalto a COPUL.

La Defensa, ejercida por el doctor Sebastián Arrechea, no tuvo objeciones a lo alegado por la Fiscalía y solo señaló que no renunciaba a los plazos casatorios, hasta tanto no se homologue el acuerdo firmado.

Finalizado el acto, el doctor Nicilás Gazali, dispuso que la lectura de la sentencia será dada a conocer el próximo viernes a las 12 horas, publicó 03442.