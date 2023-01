En el marco de la misma causa y también en el transcurso de este miércoles, el fiscal José Arias tomó declaración indagatoria a Nicolás González.

De esta manera, González fue imputado por el delito de homicidio simple y homicidio en grado de tentativa. El joven de 22 años está sindicado de ser la persona que conducía la moto desde donde el menor de 17 años efectuó los disparos de armas, y que a raíz de esa acción, uno de los proyectiles impactó en el rostro de Eric Junco, según informó Diario Río Uruguay.

Eric Junco Concordia Homicidio Eric Junco fue alcanzado por una bala perdida cuando estaba junto a amigos el domingo 8 de enero en la costanera de Concordia.

Homicidio en Concordia: "Hoy todos somos Eric Junco"

Una multitudinaria marcha se realizó la noche de este martes en Concordia, para pedir justicia por el homicidio de Eric Junco. El joven, de 28 años, murió el domingo 8 de enero tras recibir una bala perdida proveniente de un enfrentamiento entre grupos antagónicos en la costanera.

Homicidio Eric Junco Concordia testimonios vecinos.jpg

"Hoy todos somos Eric", fue una de las frases más repetidas por amigos y familiares de la víctima y también por vecinos autoconvocados que decidieron acompañar el pedido de justicia. "Esto no da para más. Ayer le pasó a él pero hoy me puede pasar a mí o a mi hija", expresó un concordiense.

"Al ser menores, ellos tienen privilegios y nosotros, la familia, seguimos con el dolor intacto. No hay que callarse, hay que mover todo lo que haya que mover. Mi hermano no va a volver más pero tenemos que levantarnos. Es terrible el dolor, no podemos vivir con eso, pero hay que seguir", dijo, por su parte, la hermana de Eric.