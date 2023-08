Homicidio de Barrientos: "Hubo ineficacia en la investigación"

Juicio abreviado Condenaron a un joven por matar al ex de su novia en Paraná

Desde entonces se realizaron varios allanamientos, incluso en Santa Fe, pero los investigadores no pudieron encontrar a los responsables. Al momento del crimen, el exbarra de Patronato se encontraba en una salida socio familiar dispuesta en el marco de su condena de 11 años de prisión por dos homicidios . De hecho estaba cumpliendo la parte final de la pena, que iba a finalizar en agosto de este año.

A seis meses del hecho, el abogado querellante Claudio Berón dialogó con el programa Puede Fallar (Radio Plaza 94.7) y fue muy crítico con la investigación de la Policía y del fiscal Gilberto Robledo.

"Mañana se cumplen seis meses y se ha confirmado nuestro temor que es que se pierda tiempo en otras hipótesis que nos han llevado a la nada misma. Lamentablemente no se ha avanzado en las hipótesis que manejaban", afirmó.

"No se avanzó en ninguna de las seis o siete hipótesis que se investigan. Al día de hoy no ha habido avances y hemos perdido las esperanzas. Es un crimen que no tenemos todos los días en la cuidad y nos marca lo que nos falta a nivel policial y de lo que lleva a investigar un crimen de esta magnitud. La policía y el Ministerio Público Fiscal tienen que ir actualizándose en el tema investigación. La complejidad del crimen ha llevado a la ineficacia de la investigación", añadió.

En ese sentido, el letrado fue crítico con la Policía: "Sabemos que si se comete un crimen así no podemos tener el caso resuelto en tres o cuatro días como hizo creer la policía cuando dijo que tenía al posible autor intelectual adentro de la cárcel. Después se demoró un mes para un allanamiento. Acá hubo ineficacia en la investigación".

Consultado sobre su hipótesis, señaló: "Sinceramente desde la familia y como abogado de él (por Gustavo), en el último tiempo no tenía enemigos. Lo que nos lleva a la conclusión de que estamos ante personas que tenían un temor o no les convenía que Gustavo esté vivo o recupere su libertad, porque estaba próximo a recuperarla. Creo que fue por ese lado. Acá hubo un tema de vieja data que a lo mejor Gustavo la dio por saldada".