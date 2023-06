Habló la mamá de Julieta Riera: "Siento mucha impotencia"

"Fueron muchas audiencias, fue muy desgastante, pero fue impecable. Esto es buscar el pelo en el huevo. No entiendo por qué sucede esto. Para mí estuvo todo bien", expresó Brugo. Y agregó: "Siento impotencia, porque es volver a empezar. Otra vez transitar el dolor, es un mazazo y no entiendo nada".

"Yo no tengo dudas de lo que pasó", ratificó la mujer, afirmando que el exnovio de la joven es culpable: "Puedo estar golpeada, pero no estoy derrotada. Voy a pelearla, no voy a rendirme fácilmente". Dijo además que considera que, posiblemente, el hecho de que el imputado sea hijo de una jueza, le trajo beneficios.