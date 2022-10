"Me agarraron en patota en el piso y me pegaron en la cabeza y en la cara"

"Con mis amigos íbamos caminando por Costanera, estaban los alumnos de Independiente y de la Enet, y querían pelearle a los de la Villa (Malvina), pero yo no tenía nada que ver, me confundieron con uno de la villa", comenzó relatando el joven agredido.

Y precisó: “Y ahí los de la Enet me quisieron pegar, y cuando me descuide me agarraron en patota, me tiraron al piso y me empezaron a pegar”.

Sobre el lugar de los golpes, detalló que recibió "en la cabeza, en la cara y en los brazos".

En ese momento, por fortuna se metieron los dos amigos que estaban junto a él y lograron sacarlo de allí, ante las incesantes agresiones: “Intervinieron 2 amigos y lograron sacarme de ahí, y gracias a Dios no paso nada más”, expresó.

Consultado por su estado de salud, manifestó que “ahora estoy mejor, pero todavía me duele el brazo; y que ”ayer estaba con mareos por el golpe en la cabeza".

Finalmente, al respecto si realizará la denuncia, comentó que “mis viejos se asustaron y me dijeron de hacer la denuncia, porque los chicos que me agredieron son mayores de edad; pero yo para evitar problemas prefiero no hacerla”, concluyó.