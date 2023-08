Según publicó Ahora El Día, el joven contó que el hecho ocurrió entre las 21 y las 22. “El auto estaba estacionado en Andrade y Rocamora. No me explico cómo, porque el auto estaba cerrado con llave. Las puertas estaban abiertas, el baúl también, pero no estaba barroteado”, relató el joven.

Finalmente Delfino señaló que no hay testigos y que “por más que vean, no se meten”. Contó además, que no concurrió a la comisaría a informar sobre el hecho, porque le aseguraron que con lo declarado en el lugar era suficiente.