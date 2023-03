Femicidio de Valeria: la estremecedora carta del femicida

Valeria Leoncino - Carlos Pasarella

Un arma, balas, sogas y una estremecedora carta

"Tenía un arma 9 milímetros con un cargador de 12 balas, de las cuales seis estaban ocupadas. La bala con la que se dio en la cabeza estaba incrustada en el apoyacabeza. Dentro del vehículo, además de otros cartuchos y balas completas, había una caja con unos 50 cartuchos más y gas pimienta. Según el segundo testigo, en el baúl del auto había sogas y una carta", expresó.

Sobre el escrito que el femicida dejó, García comentó: "Se entiende que el pibe sabía lo que hacía y que estaba decidido a hacer lo que hizo". "Dijo que cualquier queja o agradecimiento se tenían que dirigir a su tumba. Él sabía lo que hacía, que iba a cometer el femicidio y que se iba a suicidar", aseveró.

Asimismo, la mujer contó que vecinos le manifestaron que días atrás habían visto el auto. Si bien tuvo dudas en salir como testigo del procedimiento, dijo que se decidió "por el periodismo y por ser mujer". "Vi cada detalle desde el momento que abrieron el vehículo. Fue fuerte. No pudieron dar con otra llave y los bomberos tuvieron que romper uno de los vidrios de la puerta trasera y pudimos ver cómo se encontraba el cuerpo de este hombre", indicó.

Femicidio de Valeria en Concordia: la palabra de una testigo

Dolorosos mensajes tras el femicidio de Valeria en Concordia

El femicidio de Valeria Leoncino en Concordia generó gran conmoción en la ciudad y Entre Ríos. La joven, de 25 años, fue asesinada este lunes por Carlos Pasarella, de 35, quien era conocido de ella y que, según las primeras informaciones, habría estado obsesionado con la víctima, a quien hostigaba.

Femicidio Valeria Leoncino Concordia Violencia de género Entre Ríos

Tras conocerse la noticia del femicidio, se multiplicaron los mensajes de dolor en las redes sociales. "Basta de matarnos" fue la consigna que más se repitió durante las primeras horas de este martes. "Triste realidad que nos golpea a diario", sostuvieron para rechazar las violencia de género.

"Valeria ya no está. Valeria ya no puede gritar BASTA DE MATARNOS. Valeria no pudo pedir ayuda porque nunca imaginó que esto iba a llegar a quitarle la vida. Valeria quizás más de una vez quiso pedir ayuda pero no pudo, ya sea por vergüenza o miedo o ambos", escribió una usuaria.

Femicidio de Valeria: el crimen ocurrió delante de amigas

Tres jóvenes, dos de ellas de 25 años y la otra de 24, vivieron este lunes una situación que jamás se borrará de sus memorias. Eran amigas de Valeria Leoncino y estaban con ella cuando Carlos Passarella disparó una 9 mm y le quitó la vida.

La trágica escena ocurrió pasadas las 21.30 en Guarumba 27, al pie de una escalera que da a un departamento, donde la Policía encontró el cuerpo sin signos vitales de Valeria.

Minutos antes de los hechos, tres amigas habían llegado al departamento que alquilaba Valeria. Al entrar, vieron a Passarella apoyado en su vehículo, un Ford Fiesta de color blanco. Minutos después, las cuatro mujeres bajaron las escaleras y al llegar al portón, el joven extrajo el arma de una riñonera y le realizó tres disparos de arma de fuego a quemarropa apuntando a Valeria. En ese momento, las amigas salieron corriendo desesperadas mientras el atacante, luego de unos segundos, subió al vehículo y se dio a la fuga por Eva Perón.

En el cuerpo de Valeria los policías detectaron en principio tres impactos de bala, dos de ellos en el torso y el tercero en la cabeza.

Las amigas declararon a los investigadores que Passarella -quien minutos después se quitó la vida dentro de su automóvil- estaba “obsesionado” con Valeria, pero que ella no quería tener ningún tipo de relación con él, publicó El Entre Ríos.