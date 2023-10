Femicidio: mató a su pareja y escondió el cuerpo 20 días

Un hombre de 40 años se presentó este miércoles por la madrugada en una comisaría de González Catán y dijo que había matado a su pareja Laura Ramona Benítez, que estaba desaparecida desde el 22 de septiembre pasado. El confeso autor del femicidio, que está detenido, declaró dónde estaba el cuerpo, que fue hallado debajo de un armario, en una habitación de una pensión ubicada en la esquina de Latzina y Lisboa, en la zona suroeste de Rosario . Según precisó el fiscal Ademar Bianchini, el cadáver lleva allí 20 días y por el tiempo de descomposición todavía no se pudo establecer qué tipo de lesiones tiene.

El cadáver iba a ser trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia. Además, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación ordenó medidas a la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal para avanzar en las pesquisas.

“Yo vivo al lado de la pensión. Al hombre lo conocía, vivía hace un año en este lugar. Trabajaba en el Mercado de Productores. Todos los que duermen en esta pensión son hombres. La mujer que está desaparecida era la novia”, dijo a Cada Día (El Tres) David, hermano del dueño de la pensión, que a su vez es vecino.

David agregó que el sospechoso Julio Alberto R. no volvió a ser visto en la zona en los últimos “15 o 20 días”. “No era de ausentarse así. Acá venía todos los días. Acá hay choros y faloperos como en toda pensión. Supongo que mi hermano debe tener anotado en un libro quiénes estaban acá. Yo acceso a la pensión no tengo, pero con mi hermano hablo todos los días”, concluyó.

Al sistema del Ministerio Público de la Acusación ingresó el pasado domingo una denuncia de un hombre de 39 años que indicó ante la comisaría 14ª de barrio Belgrano que desde el 22 de septiembre no podía comunicarse con su hermana Laura Ramona Benítez, de 42 años

