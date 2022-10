Femicidio de Julieta Riera: confirman la perpetua a Christe

“De manera tal que habiendo analizado la propuesta de las defensas conforme a la cual el imputado no fue el autor del hecho; contrastado con la hipótesis contraria propuesta por la fiscalía y la querella; examinada detenidamente la prueba producida en juicio; y controlado también el acierto de las instrucciones, puedo concluir finalmente en que no existe ningún motivo para dudar de la razonabilidad del veredicto, superando claramente el estándar de prueba propio del sistema penal, no siendo posible validar las dudas que pretendieron instaurar las defensas fragmentando la prueba”, dijo en su voto la vocal Marcela Davite, al que adhirieron los integrantes de la Casación de Concordia María Evangelina Bruzzo y Darío Perroud.